Molière imaginaire. Dix mythes fondateurs de sa légende

La vie de Molière a suscité de nombreuses légendes. Elles se sont perpétuées, du fait de l'absence d'archives, des points aveugles de son existence et de la puissance des mythes qu'il a inspirés aussi bien à ses partisans que ses détracteurs. Ils se sont infiltrés jusque dans le discours savant et scolaire, tout en connaissant de nouveaux développements dans les médias et dans les arts aujourd'hui. La survivance de ces idées fausses, d'une étonnante longévité, a contribué à altérer la lecture de l'oeuvre, dont l'interprétation littéraire est souvent réduite à des raccourcis biographiques approximatifs. Ils ont durablement infléchi la réception de ce théâtre jusqu'à nos jours, à la faveur de contre-sens historiques et d'anecdotes contre-factuelles. L'auteur nous livre ici l'archéologie d'une dizaine de mythes, indiquant leurs probables motivations, leurs principaux arguments de réfutation et leurs biais de lecture. A l'heure des fake news, voici un salubre exercice de déconstruction de l'opinion publique, et une incitation à la relecture d'une oeuvre majeure.