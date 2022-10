Un djihad sans foi ni loi. Terrorisme et insurrections en Afrique

A la suite de la débâcle des Etats-Unis en Afghanistan et à l'heure où l'armée française se retire du Mali, l'Afrique subsaharienne revient sur le devant de l'actualité djihadiste. On ne peut comprendre la résilience des groupes insurrectionnels de la zone sans prendre en compte la faiblesse des Etats qui sont censés les combattre. Loin des spéculations habituelles sur de supposés soutiens en provenance d'Al-Qaïda ou de l'Etat islamique, ce livre met ainsi en évidence les racines locales des conflits en cours au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Il propose une analyse rationnelle d'insurrections dites " terroristes " dont la dimension religieuse est fort discutable, alors que la poursuite des hostilités tend à séculariser et criminaliser la logique des affrontements.