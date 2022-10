Devenez un stratège de l'immobilier. Guide commercial et marketing des professionnels de l'immobilier

Devenez un stratège de l'immobilier est un livre puissant qui modifiera radicalement votre business immobilier. Un plan d'action concret que vous n'avez qu'à suivre pour augmenter en seulement quelques semaines votre volume d'affaires à un niveau inégalé. En une seule lecture, vous saurez mobiliser vos ressources pour n'investir que dans des actions marketing et commerciales 100 % efficientes. Plus de 40 stratégies pour maximiser vos mandats, vos ventes et vos gains. Avec l'aide de l'un des plus grands consultants en stratégie digitale, vous vous apprêtez à appliquer, étape par étape, un vrai modèle de réussite.