La boîte à outils du développement personnel

Comment utiliser les subtilités de la communication pour mieux se faire comprendre ? Comment développer une meilleure image et une meilleure opinion de soi-même ? Comment sortir de ses conditionnements et trouver des solutions pour évacuer son stress ? Comment canaliser et gérer des émotions fortes, comme la colère ? Comment dire des choses difficiles, tout en préservant la relation ? Comment bien s'organiser pour gagner du temps ? Comment activer la part créative en soi ? Découvrez 71 outils pour rendre votre quotidien professionnel plus épanouissant. Chaque outil est traité de manière visuelle et pragmatique sur 2 ou 4 pages, avec : l'essentiel en anglais et en français, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les limites, et des conseils méthodologiques. Certains outils sont complétés par un cas concret détaillé et des fiches pratiques à télécharger. Vous trouverez dans cette boîte à outils toutes les techniques et astuces pour vous sentir plus à l'aise dans votre environnement professionnel.