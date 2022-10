La boîte à outils de la conduite du changement et de la transformation. 2e édition

Tout responsable d'entreprise a besoin de modèles et d'outils pour analyser, organiser, mettre en oeuvre le changement au sein de la structure dont il a la charge. Cet ouvrage propose 57 outils opérationnels, regroupés en 8 dossiers, indispensables à tout professionnel souhaitant conduire le changement. L'enjeu actuel ne consiste plus à accompagner un projet mais à développer la capacité à changer des individus et des organisations dans un contexte de transformation exponentiel. La transformation est définie comme l'ensemble des projets en lien avec une stratégie et la culture d'un corps social. Cet ouvrage a récatualisé tous les outils présents dans le précedent ouvrage et rajouté de nombreux outils quant au pilotage de la transformation.