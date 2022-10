La boîte à outils des formateurs. 4e

Former ne s'improvise pas ! Maîtriser les méthodes et les techniques est nécessaire pour concevoir et animer des parcours et des actions de formation pertinents, permettant aux participants de développer et d'intégrer des compétences réellement appliquées en situation de travail. Ces techniques couvrent un large domaine, de la prise en compte des besoins jusqu'à l'aide à la mise en oeuvre en situation. Cet ouvrage pratique et synthétique présente 71 outils indispensables pour tout formateur, permanent ou occasionnel, chef de projet formation, coach ou manager. Il donne toutes les clés pour concevoir des parcours de formation multi-modaux, avec des fiches-outils illustrées et contextualisées, des exemples et des cas concrets. Cette 4e édition prend en compte la loi Avenir professionnel et les évolutions de la formation liées à l'utilisation des nouvelles modalités et techniques digitales (e-learning, classe virtuelle, mur digital...). Elle est enrichie d'un podcast, de compléments en ligne et d'une vidéo qui donnent au lecteur un éclairage concret sur les différents outils de conception, d'animation et d'évaluation de la formation. Former ne s'improvise pas ! Maîtriser les méthodes et les techniques est absolument nécessaire pour concevoir, animer et réussir une action de formation et développer les compétences des participants.