Lean UX. Concevoir des produits meilleurs avec des équipes agiles, 2e édition

Inspiré par les théories du Lean et du développement agile, l'approche Lean UX permet de raccourcir le temps de conception d'un produit en travaillant de manière collaborative et itérative pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour l'utilisateur. Ce livre de référence vous montre comment intégrer Lean UX dans vos méthodes de travail grâce à des conseils simples et éprouvés : - Cadrez bien le problème sur lequel vous travaillez avec vos équipes. - Fournissez la boîte à outils du designer à toute l'équipe produit. - Partagez vos idées et votre vision avec votre équipe très tôt dans le processus. - Créer des produits minimum viables pour valider les idées. - Prenez en compte l'avis de l'utilisateur tout au long du cycle de vie du projet. - Rendez votre équipe plus productive en combinant Lean UX et Scrum - Prenez conscience des changements organisationnels à mettre en place pour tirer parti de Lean UX. Cette deuxième édition met davantage l'accent sur l'expérience produit, plutôt que sur les délivrables, et introduit les LeanUX Canvas.