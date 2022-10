"- Le temps est parfait maintenant, il ne faut pas attendre plus longtemps, dit le vieil homme. >prg>Il me tarde de terminer ce voyage". Akavak, un jeune Inuit, n'a pas quatorze ans. Mais c'est à lui d'accompagner son grand-père, qui s'est promis de revoir une dernière fois son frère. L'expédition est périlleuse et l'itinéraire très dangereux : il faut traverser la mer gelée et passer par les montagnes... Grand roman d'aventure et d'apprentissage, Akavak est un classique incontournable de la littérature jeunesse, écrit et illustré par James Houston.