Débattre. Comment nous reparler ?

"La parole est au coeur de toutes les attentions : multiplication des concours d'éloquence, création du Grand Oral du baccalauréat, institution de la lecture comme "grande cause nationale", succès inédit des films, émissions, livres, podcasts et formations qui lui sont consacrés. Pourtant le débat, lui, se porte mal. Soumis à la culture du buzz et du clash, parcouru d'anathèmes, crispé par les conflits identitaires, il est le symptôme de notre difficulté à nous comprendre, à nous écouter et finalement à "faire société". C'est que parler est une chose, mais savoir de quoi parler, avec qui, où et dans quel cadre en est une autre. Malgré tout, nous croyons à la possibilité de réenchanter le débat public. Parce que nous sommes persuadés que la discussion et la controverse sur lesquelles se sont construites nos démocraties demeurent fécondes pour lutter contre les embrigadements et les séparatismes. Parce que défendre des valeurs différentes n'interdit pas de nous parler. Parce que c'est du choc des pierres que naît l'étincelle".