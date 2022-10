600 Trains de légende

Dix chapitres ordonnés chronologiquement de 1804 à nos jours avec, pour chacun d'eux : - Les locomotives et les trains les plus représentatifs avec leurs spécificités techniques. Chaque train est examiné sous différents aspects : " l'avant " , " l'arrière " et le "profil" , avec, pour chaque modèle, des photos de détails et des explications précises ! - Des dossiers spéciaux sur des trains et chemins de fer de légendes : Union Pacific, Transsibérien, Orient Express... - Des dossiers thématiques : les machines en temps de guerre, les locomotives diesel et électriques, les transports métropolitains, les palaces sur rail, les trains à grande vitesse... - Et également les modèles innovants, les concepteurs et mécaniciens de génie. Ce beau livre propose un voyage fascinant dans l'aventure ferroviaire, mais présente aussi le contexte culturel de ces innovations, la place du chemin de fer dans la conquête des nouveaux territoires, les trains du bout du monde et les toutes nouvelles gares...