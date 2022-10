Escape Game Junior - Aide Phileas Fogg à faire le tour du monde

Londres, 2 octobre 1872. Tu embarques avec Phileas Fogg et son valet Passepartout dans un tour du monde. Mais le temps vous est compté ! Ensemble, vous allez affronter chacune des épreuves. Dépêchez-vous, Phileas Fogg n'a plus que 60 minutes pour remporter son pari et prouver que l'on peut faire le tour du monde en 80 jours !