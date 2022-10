Poussez les portes battantes du Garrison Pub, parcourez les rues de Birmingham, et passez devant les usines aux cheminées fumantes et les foires aux chevaux à la périphérie de la ville. Bienvenue dans l'univers des Peaky Blinders. Depuis son lancement sur nos écrans en 2013, Peaky Blinders est passé du statut de série culte à celui de phénomène mondial. By Order of the Peaky Blinders est le premier livre officiel de la série, présentant des entrevues exclusives avec le créateur et scénariste Steven Knight, les acteurs et l'équipe de production, ainsi qu'une mine d'informations inédites sur la série et sur l'époque !