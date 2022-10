Retour au Pays imaginaire. L'histoire du Capitaine Crochet

Avant Peter Pan et Wendy. Avant les Enfants Perdus. Il y avait juste un garçon nommé James qui voulait retourner au Pays Imaginaire. Alors qu'il était bébé, James Bartholomew est tombé de son landau et a été emmené au Pays Imaginaire mais, réclamé par ses parents, il est retourné à Londres et n'est pas devenu pas un Enfant perdu. En grandissant, il déteste sa vie à Londres et tout ce qui a trait à la croissance et à l'accession au rang de gentleman. Il cherche donc un poste sur le navire du tristement célèbre Barbe Noire. Il devient un pirate sans pitié et finit par devenir capitaine de son propre navire, qu'il est déterminé à faire naviguer vers le Pays Imaginaire. Avec l'aide des Etranges Soeurs et un peu de magie, il pourrait bien réaliser son souhait. Mais le retour au Pays Imaginaire a un prix - et maintenant qu'il a grandi, le monde entier semble vouloir sa perte.