Encyclopédie des personnages Disney

Découvrez tout ce que vous avez toujours rêvé d'apprendre sur vos personnages Disney préférés ! Ce livre retrace chaque histoire, chaque rêve et chaque moment culte de tous les personnages qui traversent les films des studios. Vous n'avez plus qu'à choisir dans quel film vous avez envie de vous plonger, et laissez faire la magie !