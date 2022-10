Boîte oracle "Suis ton âme"

Cultivez la pensée positive, l'instant présent, le lien corps-âme-esprit et la reliance au grand tout à travers 64 messages canalisés. Seul·e ou à plusieurs, les guides spirituels vous mèneront à travers tous les obstacles du quotidien, vers une vie plus sereine et en harmonie avec vous-même. Ecoutez-les, il est temps de vous laisser porter...