Les zalliés et les zaffreux : Azimut. Azimut court dans tous les sens

Ce Zaffreux totalement foufou ne tient pas en place et aime envoyer des Distractions pour déconcentrer les Zalliés. Ce matin, il a décidé d'envoyer le Boucan-Monstre pour déconcentrer Makoto, Stone et Wapi. Après des mois d'entraînement ils sont en train de battre le record du plus haut château de dominos ! Le château s'écroule... mais les Zalliés n'ont pas dit leur dernier mot. Découvre comment ils vont venir à bout d'Azimut en chantant des mantras. RETROUVE DANS CE LIVRE : Les super pouvoirs des Zalliés pour faire face aux distractions. La méditation audio guidée, "Retour au calme" pour apprendre les vertus de la concentration.