Les Trésors Disney

LE beau livre des trésors Disney, au format spectaculaire, à garder et à regarder indéfiniment ! Ce recueil comprend les histoires des plus célèbres films classiques Disney, dans un format beau livre, avec des images de chaque film et un graphisme travaillé. Un livre collector pour petits et grands enfants. Dès 4 ans. Contient les histoires : Basil, Détective Privé, Le Bossu de Notre-Dame, Bernard et Bianca, Hercule, Merlin L'Enchanteur, Oliver et Compagnie, Pinocchio, Robin des Bois, Rox et Rouky et Winnie L'Ourson