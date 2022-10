Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendres sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers, et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à deux sous et des contes de bonne femme. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de trois choses pour renaître : la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler, et les voies pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par trois. Ainsi des soeurs Eastwood : Bella, Agnès et Genièvre. Mues par la colère, la peur... et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre, des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir, et d'y croire, de traquer tous les interstices où elle se dissi - mule. Car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des Sorcières pourrait alors bien revenir, pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Alix E. Harrow signe un nouveau roman magistral qui réinvente la figure des sorcières. Une épopée magnifique tissée de fantaisie, nourrie de promesses et d'un imaginaire sans limites, qui est aussi une ode à la liberté des femmes... et des hommes. Lauréat du British Best Fantasy Award 2021.