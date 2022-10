Mon grand tour du monde des dinosaures

Pour chaque planche qui s'ouvre à plat comme un tapis sur lequel le petit peut se coucher ou tient debout comme un mini théâtre une grande scène vivante présente le décor et ses habitants comme si on y était : dinosaures terrestres volants ou aquatiques petits et grands herbivores ou carnivores adultes et petits en action ou au repos occupés à se battre ou en train de rêver... Ici encore - ce qui a fait le succès du premier titre (Le tour du monde géant des animaux) la dimension esthétique et affective est privilégiée. Quelques dinosaures dont les plus petits regardent directement le petit lecteur pour l'accrocher. Une colonne d'imagier sur le côté permet pour chaque univers de nommer et retrouver dans l'image une dizaine de dinosaures sélectionnés.