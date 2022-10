Marvel Action Frissons : Peur bleue

C'est l'heure d'Halloween pour les héros Marvel ! Découvrez des histoires effrayantes de vos héros préférés, alors que le Docteur Strange et Ironheart partent à la recherche du Darkhold, le Grimoire Obscur. Et comme des monstres sont au programme, il leur faudra sans doute l'aide d'Elsa Bloodstone ! Les héros Marvel jouent à se faire peur avec ces histoires à faire frissonner... de plaisir ! Les MARVEL ACTION restent ciblés sur un jeune public, mais après tout, Halloween, c'est surtout pour les enfants, non ?