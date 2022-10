Spider-Man: L'intégrale 1976-1977 (T16 Nouvelle édition)

En 1976, une série ne suffit plus à Peter Parker, alias Spider-Man, pour vivre toutes ses aventures ! Face à la Tarentule, Kraven ou encore le Vautour, Spidey va affronter bien des dangers... Heureusement, la Torche lui donne parfois un coup de main ! A l'occasion de la sortie au cinéma du nouveau dessin animé Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part one), nous rééditions cette INTEGRALE épuisée qui marque le lancement de la série Spectacular Spider-Man !