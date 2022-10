La dernière aventure de Tintin et d'Hergé. L'Alph-Art # ou l'art de l'inachevé

Le dernier album de Tintin, Tintin et L'Alph-Art, n'a jamais fait l'objet d'une étude, ce livre est la première publication à ce sujet. L'album, inachevé en raison de la mort d'Hergé, se "conclut" sur l'image de Tintin conduit à la mort ; beaucoup ont souhaité "terminer" le récit, sauver la vie de Tintin (albums pirates). L'auteure s'interroge sur cette notion d'inachèvement de l'oeuvre d'Hergé, d'où le titre du livre, La dernière aventure de Tintin et d'Hergé. Hergé voulait-il envoyer un signal en faisant disparaître "définitivement" Tintin ? Son oeuvre prend-elle tout son sens grâce à cet inachèvement ? A partir de ce travail détaillé, nourri par une iconographie très riche l'auteure élargit son propos en se penchant sur les rapports entre Hergé et la peinture d'une part - sa seconde passion non aboutie - et entre la BD et la peinture d'autre part.