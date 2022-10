Un livre à découpes et à surprises ! Samuel n'a pas sommeil : alors que les autres chauves-souris regagnent leur grotte aux aurores, lui voudrait voir à quoi ressemble le monde sous un grand soleil d'or. À quoi bon dormir quand on peut découvrir, glisser, nager, bondir ? Mais que lui réserve sa folle journée vitaminée ? Une drôle d'aventure racontée avec humour aux petits explorateurs, boostée par les illustrations vives de Carly Gledhill et des pages découpées en laser.