Plan COOP. Semer les graines d'un projet collectif et en partager les fruits. Semer les graines d'un projet collectif et en partager les fruits

Aux côtés des six maraîchers de la ferme du Héron, vous découvrirez des clés pour répartir efficacement les tâches, animer les réunions de travail et partager les résultats du travail. Ecrit par un maraîcher et un anthropologue, ce témoignage vous fera vivre la puissance créative des projets coopératifs, lorsqu'ils sont menés dans le respect de chacun et avec à l'esprit des objectifs clairs. Une nécessité dans un monde assoiffé de contacts humains et conscient d'un nécessaire changement de cap.