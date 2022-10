La seduction. Pour le meilleur et pour le pire

La séduction perverse est revenue en force depuis quelques temps sur le devant de la scène sous de multiples formes, - pédophilie, incestes, viols, etc -, et il faut d'abord regarder cette réalité en face à travers des cas précis pour à la fois analyser le passage à l'acte correspondant et ses conséquences sur les victimes. Mais séduction ne veut pas seulement dire perversion comme on tend à le penser aujourd'hui. Le premier souci de Freud fut précisément de distinguer les deux termes, et aujourd'hui encore, il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Car la séduction est la chose du monde la mieux partagée, c'est le principal ressort des relations humaines, du début à la fin de l'existence, pour le meilleur ou pour le pire selon la façon dont elle est vécue. C'est pourquoi ce livre vise aussi à dégager ses multiples faces et à s'interroger sur la façon d'en tirer bénéfice et de limiter ses excès. Quelle différence entre la séduction porteuse de vie, et la séduction porteuse de mort, dans la prime enfance, comme à chaque grande période de l'existence ?