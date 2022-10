Les filles derrière le mur

Lorsque Karin se réveille le 13 août 1961, toute sa vie est bouleversée : un mur a été construit pendant la nuit, coupant Berlin en deux. Et Karin se trouve piégée sous le joug du régime soviétique. Impossible de rejoindre sa soeur jumelle, de l'autre côté. Pendant de longs mois, les deux jeunes femmes vont mener des vies parallèles, douloureusement séparées par le Mur. Karin vit dans la peur, les restrictions, mais trouve tout de même une raison de se battre : Otto, l'homme qui lui donne des raisons d'espérer, malgré les brutalités du régime est-allemand. Un jour enfin, au péril de leur vie, les soeurs trouvent un moyen pour franchir le Mur. Mais la Stasi, la police secrète, a des yeux partout. Dans un monde où la violence règne, les deux soeurs vont être confrontées à un choix déchirant et au plus terrible des combats...