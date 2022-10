Gagner sa liberté financière et choisir sa vie

Ce livre partage la vision et l'expérience d'un jeune entrepreneur parti de zéro et propose une méthode et un état d'esprit pour (re)trouver la motivation, atteindre ses objectifs personnels et professionnels... et choisir la vie que l'on souhaite mener. Guide pour concilier vie épanouie et nécessité de gagner les moyens de la vivre, cet ouvrage remet en question des croyances communes liées au travail, à l'argent et la liberté. L'objectif est de prouver que la vie est faite pour trouver du plaisir, plutôt que d'accepter de rentrer dans un moule qui, intentionnellement ou non, nous enferme. Pour y parvenir, l'auteur donne des clés et des conseils concrets et réalistes pour développer un état d'esprit et des pratiques qui permettent de vivre pleinement dans le respect de ses choix personnels.