MMA - Mixed Martial Artists T01

Mixed martial arts, free fight, Shooto... Plusieurs mots pour définir la même forme de combat qui réunit tous les arts martiaux en une seule et même discipline hybride, complète, sans faille. Meguru, lycéen pratiquant cet art assidûment, tombe par hasard lors d'un tournoi sur son ami d'enfance, Takashi, qu'il n'avait pas vu depuis sept ans. Mais les environnements opposés dans lesquels ils ont grandi semblent avoir créé un fossé entre eux, et Takashi ne paraît plus éprouver que de l'animosité envers Meguru... Le couperet tombe alors : Takashi sera son adversaire pour son premier match ! Par l'auteur de EDEN : It's an Endless World !