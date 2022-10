Four Knights of the Apocalypse T06

Percival et ses amis sont tombés dans le piège d'Ardberg, Chevalier sacré au service du roi Arthur, qui les a fait régresser à l'état de nourrissons grâce à sa magie. Ils ne sont plus en mesure de se battre... Heureusement, Gowther des Seven Deadly Sins est là pour venir à leur rescousse et neutralise Ardberg en un tournemain ! Mais alors qu'on aurait pu croire à une accalmie, voilà que de nouveaux poursuivants font leur apparition... Il s'agit d'un redoutable groupe d'assassins appelé "les Talismans obscurs", et nos amis n'ont absolument aucune chance de les vaincre en les attaquant de front. Ils décident donc de battre en retraite dans la Forêt inextricable... Mais comment vont-ils faire pour tenir tête à ces ennemis impitoyables ? !