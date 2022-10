Rédacteur en chef adjoint de France Info, Bernard Thomasson voue un véritable culte à la cuisine française. Parce qu'il a interviewé les plus grands chefs, pour sa chronique radiophonique "A la carte" , il propose dans ce beau-livre des portraits, des entretiens, et même des recettes, de 25 grands chefs étoilés, qui révèlent au passage les secrets de leurs succès, et leurs parcours étonnants. De l'adolescence fugueuse de Thierry Marx au Liban détruit d'Alan Geaam, de la belle amitié d'Andreas Mavrommátis et de George Moustaki, à la cuisine inclusive de Nadia Sammut, diagnostiquée coeliaque, et qui a dû inventer des plats sans gluten, ni lactose, ni caséine, ni sucres rapides, ni beurre, voici 25 portraits plus savoureux les uns que les autres. Le livre idéal pour parcourir la France, à la recherche d'un bon restaurant ! Quelques recettes contenues dans ce livre : croquettes chocolat / carpaccio de lieu jaune / asperges aux morilles / tomates à la mélasse de grenade / paleron de veau en blanquette / jambon de porc gascon et amarante / couscous de bar / sardines farcies... Livre publié en partenariat avec France-Info