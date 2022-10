Les 100 mots du moyen age -ned

Ecrire en 100 mots les 1000 ans du Moyen Age est un pari impossible. Pari néanmoins relevé par cet ouvrage grâce aux regards croisés d'une historienne et d'une littéraire qui, au travers de cent termes, parviennent à rendre compte d'une réalité souvent difficilement saisissable et d'une littérature aussi complexe que riche. Car il ne s'agit pas ici de définir exhaustivement chaque mot à la manière d'un dictionnaire ou d'un lexique, mais bien de saisir quelque chose de cette ambiance du Moyen Age occidental, dont Johan Huizinga écrivait au début du XXe siècle qu'il s'y mêlait " l'odeur de la rose et du sang ". De la " confrérie " au " village ", de la "? confession ? " au " Graal ", de l'" ost " à la " fin'amor ", ces 100 mots invitent le lecteur contemporain à se représenter le Moyen Age entre tradition et modernité, un Moyen Age autre et nôtre.