Le crime du golf. Fac-similé prestige

"Venez, pour l'amour du ciel ! " , c'est ainsi que se termine la lettre en forme d'appel à l'aide que reçoit Hercule Poirot. Elle est signée d'un certain Paul Renauld, un millionnaire qui demande au célèbre enquêteur belge de le rejoindre d'urgence dans le nord de la France. Mais le temps qu'Hercule Poirot arrive, l'homme est retrouvé assassiné sur un parcours de golf. Poirot s'intéresse aussitôt à la famille. Avec un tel héritage, les motifs sont sûrement nombreux... D'autant que l'arme du crime, un poignard, est un cadeau fait à Mme Renauld par son fils. La finesse d'analyse d'Hercule Poirot, l'ingénuité du capitaine Hastings, les secrets de famille et de jeunesse... Le Crime du golf, l'un des tout premiers Poirot, est sans conteste une oeuvre emblématique de la reine du crime, et on ne s'en lasse pas ! Traduction révisée de Françoise Bouillot