Le chant des reines

En Bretagne, le combat d'une femme en quête de renaissance Fanny se consacre corps et âme à la petite ferme apicole qu'elle a reprise dans les environs de Rennes. Entre agriculteurs et néo-ruraux, sa vie pourrait être douce dans ce coin champêtre et convivial si elle ne restait hantée par la disparition de son fils adolescent après le naufrage de son couple. Alors qu'elle tente de composer avec cette perte insurmontable, Fanny est rattrapée par l'ombre d'un secret...