Le dictionnaire de ma vie

Alexis Grüss est issu d'une véritable dynastie de la piste. La compagnie qui porte son nom, fondée par son arrière-grandpère, en est maintenant à sa septième génération. Durant sa longue carrière, il s'est essayé à toutes les disciplines : trapéziste, écuyer voltigeur, clown, musicien... En vingt-six lettres et autant de chapitres, Alexis Grüss raconte son enfance sur la route, les nombreuses mains qui lui ont été tendues, son amour pour les chevaux et la musique et, par-dessus tout, la passion qu'il porte à sa famille et à son métier. Une plongée de haute voltige dans un univers méconnu et merveilleux.