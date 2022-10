Siméon, quinze ans, mi-humain mi-vampire, attendait avec impatience d'entamer sa première année à l'école de Minuit pour échapper à l'emprise de sa mère et avoir, enfin, une vie sociale. Ses espoirs se concrétisent quand il se lie avec deux élèves de sa promo : Joël, un mort-vivant, et Colin, un garçon sirène. Mais très vite Colin, dont les écailles valent de l'or, disparaît. Eir, une louve garou protégée par un feu follet agressif, est-elle dans le coup ? Siméon tente d'obtenir des réponses. Quand sa soeur aînée, vampire jusqu'au bout des ongles, disparaît à son tour, il se lance avec ses alliés dans une enquête dont les dessous vont le mener plus loin qu'il ne l'avait imaginé.