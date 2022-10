Arthur voit son papi prier et ne pas manger de saucisson au déjeuner, mais il ne comprend pas bien à quoi ça sert... L'occasion pour lui de se poser plein de questions autour de Dieu et des religions ! Un "P'tit pourquoi" qui développe sans tabou des notions sur les religions Ce livre de la collection "Mes p'tits pourquoi", qui met la vie émotionnelle des petits au coeur de ses textes, aborde sans tabou la notion de Dieu, qui interroge et fascine souvent les enfants entre 4 et 7 ans. Qui est Dieu, et où vit-il ? A quoi ça sert de le prier ? Est-ce que les religions provoquent des guerres ? Le petit héros, Arthur, dont les parents sont athées et le grand-père est musulman, découvre que l'on peut croire ou non, que tout le monde n'a pas le même avis sur une vie possible après la mort, et que chaque religion a ses pratiques et ses rituels. On y parle aussi de la laïcité à l'école, qui lui permet de rester un lieu neutre. Une vraie ode à la découverte de l'autre, sans jugement et avec ouverture d'esprit. Un documentaire laïque sur la religion Un livre qui convoque toutes les croyances sans prendre parti (croyants et athées, monothéistes et polythéistes, religions diverses et variées), pour aider l'enfant à les comprendre, grâce à une approche laïque et multiculturaliste, et à se faire sa propre opinion.