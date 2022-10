Perceval et la quête du Graal

Oyez, oyez, venez découvrir l'histoire du légendaire chevalier Perceval, parti à la quête du mystérieux Graal ! Avec ce nouveau tome de la collection "Mes p'tits récits - Table ronde", l'enfant part à l'aventure avec Perceval, jeune homme solitaire habitant avec sa mère dans la forêt. Ayant croisé des chevaliers du roi Arthur, il décide de les suivre et de s'entraîner à devenir chevalier lui aussi. Après avoir battu l'infâme voleur Vermeil, Perceval est adoubé et prend place autour de la célèbre Table ronde. Partant voler de ses propres ailes, il découvre un château très étrange, où un objet particulièrement fascinant est présenté lors d'un dîner. Il s'agit du Graal ! Perceval réussira-t-il à le récupérer, et à sauver le château et ses habitants de la terrible malédiction qui pèse sur eux ? A la rencontre de la chevalerie et des légendes fondatrices Le thème des chevaliers, qui passionne souvent les enfants, est à découvrir sous les traits du jeune Perceval, qui se lance dans la quête d'un objet mythique : le Graal. On y parle de la Table ronde du roi Arthur, de la formation du chevalier jusqu'à l'adoubement, des quêtes et des mystères qui tissent la trame de l'imaginaire moyenâgeux... Un documentaire narratif et épique Grâce à la narration, l'enfant apprend du vocabulaire "mine de rien". Qu'est-ce qu'une prédiction, un adoubement ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le héros de la légende : les codes d'honneur de la chevalerie au Moyen Age, la symbolique religieuse et spirituelle du Graal... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec une représentation des personnages de la Table ronde en début d'ouvrage pour bien se situer dans le récit, une page d'ouverture pour bien rappeler la légende, et une page de conclusion qui raccroche le texte dans le quotidien des enfants !