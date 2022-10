Arthur et Merlin l'Enchanteur

Accompagnez le jeune Arthur, de sa naissance mystérieuse jusqu'à son couronnement ! Avec ce tome de la nouvelle collection "Mes p'tits récits -Table ronde", l'enfant part à l'aventure avec Arthur. Fils du roi Uther Pendragon et de la belle Ygraine, il est confié dès la naissance au grand sorcier Merlin, qui veille sur son protégé jusqu'à l'âge adulte. Enfant, Arthur est élevé par un seigneur, qui le traite comme son fils et lui apprend tous les codes de la chevalerie. Durant l'adolescence d'Arthur, Uther Pendragon meurt, laissant sa légendaire épée fichée dans un rocher magique. Quiconque réussira à libérer l'épée du rocher sera digne de devenir roi des deux Bretagnes... De nombreux chevaliers se succèdent, mais sans succès. Au jeune Arthur de faire ses preuves ! A la découverte de la jeunesse du chevalier fondateur de la Table Ronde : le roi Arthur Le mystère des origines d'Arthur, roi légendaire des deux Bretagnes à la portée des petits lecteurs ! Baignée de magie, et de rebondissements, les enfants découvrent cette histoire qui a bercé l'Europe de l'ouest pendant des centaines d'année. Un thème qui passionne souvent les petits, dont la figure de Merlin l'enchanteur est bien connue. Un documentaire narratif qui fait la part belle à la magie Dans cette collection, l'information documentaire passe par la narration. Sur chaque double, on apprend des notions et du vocabulaire "mine de rien". Qu'est-ce qu'une potion magique, une prédiction ? ... L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le héros de la légende : comment se préparait-on à devenir chevalier au Moyen-Age, comment les Saxons conçoivent les origines de leur royauté ? ... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec une représentation des personnages de la table ronde en début d'ouvrage pour bien se situer dans le récit, une page d'ouverture pour bien rappeler la légende, et une page de conclusion qui raccroche le texte dans le quotidien des enfants. !