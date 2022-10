A la découverte du métier d'astronautes, qui fait rêver les enfants Une fois préparés physiquement et psychologiquement, les astronautes embarquent à bord de la capsule spatiale. Direction ? La station spatiale internationale, ses explorations scientifiques et son quotidien. Les astronautes observent la Terre depuis la cupola par des hublots, et prennent des photos pour sensibiliser les humains à l'écologie. Ils opèrent aussi des sorties extravéhiculaires, équipés de leurs combinaisons protectrices, pour réparer leur vaisseau. Une fois leurs missions terminées, c'est l'heure de l'atterrissage, la capsule descend en étant retenue par de gros parachutes. Les astronautes reviennent affaiblis, mais avec une seule idée en tête : repartir dans l'espace le plus vite possible ! Un livre documentaire interactif et ludique "Les Astronautes " : une mine d'informations pour apprendre le vocabulaire du thème et tout savoir de ce métier très apprécié des enfants. Un petit documentaire ludique et interactif qui permet d'en savoir plus sur la thématique en collant et en s'amusant... L'enfant apprend en positionnant des stickers aux bons endroits. 3, 2, 1, décollage ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout, et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances, ou le week-end !