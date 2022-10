Mes mots à jouer - Les animaux

Tout est calme dans la maison de campagne... mais qui se cache derrière le fauteuil ? Qui fait dodo dans le chapeau ? Et qui barbote dans la baignoire ? De petits compagnons à poils et à plumes se dévoilent à bébé au fil des pages : il peut les compter, les caresser, faire tout ce qui lui plaît pour apprendre à les nommer. Un petit imagier animé avec des flaps sur chaque double-page pour retenir les noms des animaux, dès 1 an !