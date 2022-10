Douceurs Coréennes. 30 recettes de la tradition à la tendance

Connaissez-vous la pâtisserie coréenne ? Au pays du kimchi, il existe un monde de douceurs à découvrir. Gâteaux de riz, pâte de haricot sucrée, nougat aux pignons, gelée de fruits ou café battu, la Corée regorge de friandises traditionnelles ou modernes, véganes pour la plupart, souvent très colorées et résolument dépaysantes. Près de 40 recettes incontournables accessibles aux novices et faciles à réaliser à la maison, permettront de préparer des colorants naturels, des confiseries saines et des sucreries cultes chez les amateurs de K-pop. Elles vous apprendront aussi à déguster toutes ces petites choses comme en Corée. Ludiques, esthétiques et très gourmandes, les douceurs coréennes vont vous surprendre !