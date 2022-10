1000 albums rock essentiels. De 1956 à aujourd'hui

A ceux qui croient tout connaître du rock, et aux autres, ce livre propose un voyage sans équivalent à la découverte des disques rock les plus fascinants et les plus inspirants des 70 dernières années. Incluant à la fois des grands succès mythiques et des disques moins connus, ce livre explore toutes les nuances du rock. Les entrées d'album sont accompagnées d'illustrations rares en couleurs, ainsi que de descriptions détaillées et d'analyses. D'Elvis aux artistes contemporains, découvrez tous les albums qui ont façonné le monde du rock tel que nous le connaissons, et sans lesquels la vie serait une erreur. Les auteurs Cette collection sans équivalent réunit un ample casting de spécialistes de 3 générations, qui ont notamment officié dans Crossroads, un magazine d'actualité rock, blues, rhythm & blues et folk, créé en 2001, disparu en 2011, et réapparu en 2020. Christophe Goffette dirige des revues (principalement musicales) depuis trois décennies. Il est également traducteur, scénariste, producteur, directeur artistique, patron de maison de disques ou encore réalisateur. Il a traduit et présenté le monumental Tout Bowie, et publié en 2022 un livre d'entretiens avec Iggy Pop (chez Nouveau Monde éditions).