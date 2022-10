Angers Tome 2 : De Du Bellay à nos jours

Suite et fin de la formidable histoire d'Angers. Du séjour du poète Joachim du Bellay à l'épopée de la maison Cointreau, en passant par la préparation de l'Edit de Nantes, les Guerres de Vendée ou encore la dernière résidence du sculpteur David d'Angers, découvrez dans ce Docu-BD comment Angers est devenue la rayonnante capitale de l'Anjou. Bandes dessinées et documentaires se complètent à merveille pour vous dévoiler les petites et grandes histoires d'une ville au patrimoine exceptionnel.