Les Mythes de Lovecraft. Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu

Remontez aux sources de l'horreur ! " Dans sa demeure de R'lyeh, le défunt Cthulhu attend en rêvant. " Et pourtant, il semble que depuis quelques années, H. P. Lovecraft et ses monstres sont plus actifs que jamais. Imprégnant la pop culture à travers toutes ses facettes, du cinéma aux jeux vidéo en passant par la bande dessinée, l'oeuvre lovecraftienne a resserré ses tentacules autour de la production culturelle de ces dernières décennies. Elle infuse ainsi inexorablement dans nos songes son abomination cosmique... Mais d'où proviennent ces créatures et qui sont leurs créateurs ? Aux sources de l'horreur se trouve bien sûr l'écrivain, mais également d'autres esprits présentés dans cet ouvrage, tels que Clark Ashton Smith, Lord Dunsany, Frank Belknap Long ou encore Catherine L. Moore. Tous ont contribué à étoffer la liste des avatars principaux de l'oeuvre, comme Dagon, Yog-Sothoth, Nyarlathotep et bien sûr Cthulhu, ici réunis dans un bestiaire illustré et hiérarchisé. Au travers de portraits détaillés et d'analyses thématiques, plongez au coeur des ténébreux et indicibles mythes de Lovecraft ! Un panel d'auteurs spécialistes reconnus du sujet (auteurs de livres et d'essais sur H. P. Lovecraft, traducteurs parfois) : Jérôme Bouscaut, Arnaud Delalande, Alex Nikolavitch, Romain Estorc, Christophe Thill, Simon Cavalié, Samuel Tarapacki, Julien Pirou, Vincent Lelavechef, Nathalie Zema, Sandy Prou-Laujac et Bénédicte Coudière.