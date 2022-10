Lip. Des heures à conter, 3e édition

Le livre de référence sur la doyenne des sociétés horlogères françaises toujours à la pointe ! Lip est la doyenne des sociétés horlogères françaises et la seule rescapée des ateliers du Doubs du XVIIIe siècle. S. M. B. (Société des montres bisontines), le nouvel exploitant de la marque Lip, produit et modernise certains des modèles mythiques des années 1950/1960. Dorénavant, " Himalaya ", " Dauphine ", " Panoramic ", " Charles de Gaulle ", etc. sont assemblés en Franche-Comté avec des modules quartz français. Lip ce n'est pas fini ! Au-delà de l'histoire des hommes - fruit de l'enquête menée par Marie-Pia Coustans auprès des anciens de Lip et de ses fondateurs -, Lip c'est aussi l'histoire d'une technique qui est contée, depuis les premiers mouvements mécaniques jusqu'au quartz. L'auteur, spécialiste reconnue, nous livre dans un cahier illustré plus de 400 montres parmi les plus représentatives de la production de cette manufacture. Référence, date de sortie, type de mouvement... les passionnés de montres, et ils sont nombreux, seront comblés. Cette nouvelle édition mise à jour propose une histoire de la maison Lip complétée jusqu'à aujourd'hui et le catalogue de montres enrichi des derniers modèles.