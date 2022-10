One Piece Color Walk Tome 9

Continuant sur sa lancée des précédents volumes, Eiichiro Oda nous plonge dans de nouvelles illustrations couleurs grand format, chacune ayant accompagné la publication de One Piece et des événements liés à la série. Tiger regroupe ainsi les illustrations réalisées de 2016 à 2018, à savoir l'arc de l'île Tougato, les One Piece Novel A, le film One Piece Gold, sans oublier la magnifique collaboration avec Kyoto consacrée à One Piece Art Nue. L'art book se conclut par une rencontre croisée avec le designer Eisaku Kubonouchi, apportant un éclairage novateur sur la manière de mettre en avant la saga !