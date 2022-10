Alexandrie : Futurs antérieurs revisite la mégapole antique à l'apogée de son histoire, mettant en lumière son organisation urbanistique, politique et religieuse ainsi que quelques-unes des nombreuses innovations scientifiques et pensées philosophiques qui firent d'elle l'un des hauts-lieux civilisationnels du monde antique. En jouant sur de multiples couches temporelles allant de l'Antiquité à aujourd'hui, l'exposition fait également écho aux récits dominants d'Alexandrie, où les civilisations et les formations politiques successives du passé ont répété des visions du futur qui ne sont plus présentes ou qui demeurent ressenties à travers la culture matérielle de la ville et son environnement bâti.