Brush lettering créatif. La calligraphie moderne au feutre pinceau

Découvrez le brush lettering, cette calligraphie des temps modernes qui ne nécessite que deux outils : du papier et un feutre pinceau ! Virginie vous accompagne à travers des conseils, des pages d'exercices et des visuels pas à pas : apprenez les bases de cette pratique avant de vous l'approprier et de la mettre en pratique à travers de jolies créations pour le quotidien.