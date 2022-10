Louise et Louis

Si c'est une fille ? Elle s'appellera Louise et naîtra dans le Maine en 1978. Elle aura les cheveux roux et portera des lunettes. Ses meilleurs amis seront les jumeaux Allie et Benny. On espèrera qu'elle fasse un jour un bon mariage... Et si c'est un garçon ? Il s'appellera Louis et naîtra dans le Maine en 1978. Il aura les cheveux roux et portera des lunettes. Ses meilleurs amis seront les jumeaux Allie et Benny. Il sera l'héritier de l'usine de papier familiale... La même vie, vécue par une fille et par un garçon. Sera-t-elle vraiment identique, dans une société qui se mêle beaucoup trop des aspirations de chacun... et de chacune ?