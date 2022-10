La méthode Coué

Par le pionnier de la pensée positive ! Ce livre historique, indispensable dans toutes les bonnes bibliothèques de développement personnel, a ouvert la voie à la révolution de la pensée positive. Nos pensées ont le pouvoir de favoriser notre guérison physique, psychologique et émotionnelle, telle fut la découverte d'Emile Coué, pharmacien français devenu une référence partout dans le monde. En transformant consciemment la nature de nos pensées, nous pouvons accélérer notre processus de résilience et favoriser les guérisons utiles à notre bien-être, à notre santé et à notre épanouissement personnel. Alors, vous aussi, découvrez la puissance de la pensée positive pour changer votre vie !